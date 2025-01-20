Полісся оголосило про підписання уругвайського нападника

Житомирське Полісся завершило підписання уругвайського нападника Факундо Батісти.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Контракт підписано на три роки з можливістю пролонгації ще на сезон.

Останнім клубом Батісти був Пеньяроль, на який він виступав на правах оренди з Некакси.

У сезоні-2023/24 26-річний форвард зіграв 56 матчів у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав шість результативних передач.

Transfermarkt оцінює гравця у 1,8 млн євро.

Раніше до житомирського клубу доєднався атакувальний півзахисник Хапоеля Бер-Шеви Томер Йосефі.