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Полісся оголосило про підписання уругвайського нападника

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 09:40
Полісся оголосило про підписання уругвайського нападника
Факундо Батіста
Полісся

Житомирське Полісся завершило підписання уругвайського нападника Факундо Батісти.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Контракт підписано на три роки з можливістю пролонгації ще на сезон.

Останнім клубом Батісти був Пеньяроль, на який він виступав на правах оренди з Некакси.

У сезоні-2023/24 26-річний форвард зіграв 56 матчів у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав шість результативних передач.

Transfermarkt оцінює гравця у 1,8 млн євро.

Раніше до житомирського клубу доєднався атакувальний півзахисник Хапоеля Бер-Шеви Томер Йосефі.

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