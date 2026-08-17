Зоря – це мужики: Скрипник прокоментував перемогу над Поліссям у 3 турі УПЛ

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник відреагував на вольову перемогу команди над Поліссям у 3 турі УПЛ, назвавши своїх підопічних мужиками.

Його слова наводить пресслужба клубу.

"Полісся – це останніми роками гарна команда, з гарним підбором гравців та чудовою грою. Вони грають на рівних з Шахтарем, Динамо. Зоря – це мужики. Ми хочемо дивитися на себе. Два місяці тому ми грали проти Полісся – 0:0. Теж стояли низьким блоком. В нас тоді теж були нагоди для перемоги.



Зараз трапився швидкий гол. Потім ми перелаштувалися. Наш футболіст виходив з оборони, підбирав опорника суперника. Два нападника входили в гравців. Опонент віддавав мʼяч воротарю і він повинен був приймати рішення. Ми діяли один в один другий тайм. Фізично виглядали гарно і я був впевнений, що ми це витримаємо. Що й показала гра", – зазначив Скрипник.