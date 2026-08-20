Півзахисник Полісся та кандидат у збірну України вибув на місяць через травму – ЗМІ
Півзахисник житомирського Полісся Борис Крушинський не зможе повернутися на поле близько місяця через отриману травму.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Як зазначається, ушкодження, якого футболіст зазнав наприкінці матчу із луганською Зорею в 3-му турі УПЛ (1:2 – поразка підопічних Руслана Ротаня), виявилося набагато серйознішим, ніж спочатку очікувалося.
У гравця діагностували ушкодження задньої поверхні стегна. Найпозитивнішим прогнозом наразі вважається, аби він зміг допомогти команді у грі 7-го туру проти криворізького Кривбасу, яка запланована 19 вересня о 18:00.
Нагадаємо, що у березні цього року Крушинського викликали до збірної України на поєдинки плейоф чемпіонату світу-2026. Утім, перед першим та фінальним для команди Сергія Реброва стиковим матчем проти Швеції (1:3) 24-річний футболіст отримав пошкодження, тому не потрапив до заявки.
Зауважимо, що у сезоні 25/26 Крушинський провів на клубному рівні 19 матчів, у яких відзначився 3 асистами. У поточній кампанії півзахисник встиг відіграти 5 поєдинків у футболці "вовків" та записати до свого активу 1 результативну передачу.