Новачок Полісся обійшовся клубу в рекордну суму
Факундо Батіста
ФК Полісся
Напередодні житомирське Полісся завершило підписання уругвайського нападника Факундо Батісти.
За інформацією Тransfermarkt, він обійшовся клубу в 1 мільйон євро.
Це повторення клубного рекорду. Раніше "вовки" витратили таку ж суму на бразильського півзахисника Таллеса Косту та венесуельського нападника Луїфера Ернандеса.
Топ-5 найдорожчих трансферів Полісся
- Луїфер Ернандес – 1 000 000 євро (Пуерто Кабельо);
- Факундо Батіста – 1 000 000 євро (Некакса);
- Таллес Коста – 1 000 000 євро (Сан-Паулу);
- Георгі Майсурадзе – 950 000 євро (Динамо Тбілісі);
- Едуард Сарапій – 800 000 євро (СК Дніпро-1).
Нагадаємо, раніше до житомирського клубу доєднався атакувальний півзахисник Хапоеля Бер-Шеви Томер Йосефі та колишній півзахисник Динамо Київ Олександр Андрієвський.