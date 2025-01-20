Новачок Полісся обійшовся клубу в рекордну суму

Напередодні житомирське Полісся завершило підписання уругвайського нападника Факундо Батісти.

За інформацією Тransfermarkt, він обійшовся клубу в 1 мільйон євро.

Це повторення клубного рекорду. Раніше "вовки" витратили таку ж суму на бразильського півзахисника Таллеса Косту та венесуельського нападника Луїфера Ернандеса.

Топ-5 найдорожчих трансферів Полісся

Луїфер Ернандес – 1 000 000 євро (Пуерто Кабельо); Факундо Батіста – 1 000 000 євро (Некакса); Таллес Коста – 1 000 000 євро (Сан-Паулу); Георгі Майсурадзе – 950 000 євро (Динамо Тбілісі); Едуард Сарапій – 800 000 євро (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, раніше до житомирського клубу доєднався атакувальний півзахисник Хапоеля Бер-Шеви Томер Йосефі та колишній півзахисник Динамо Київ Олександр Андрієвський.