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Новачок Полісся обійшовся клубу в рекордну суму

Микола Дендак — 20 січня 2025, 11:58
Новачок Полісся обійшовся клубу в рекордну суму
Факундо Батіста
ФК Полісся

Напередодні житомирське Полісся завершило підписання уругвайського нападника Факундо Батісти.

За інформацією Тransfermarkt, він обійшовся клубу в 1 мільйон євро.

Це повторення клубного рекорду. Раніше "вовки" витратили таку ж суму на бразильського півзахисника Таллеса Косту та венесуельського нападника Луїфера Ернандеса.

Топ-5 найдорожчих трансферів Полісся

  1. Луїфер Ернандес – 1 000 000 євро (Пуерто Кабельо);
  2. Факундо Батіста – 1 000 000 євро (Некакса);
  3. Таллес Коста – 1 000 000 євро (Сан-Паулу);
  4. Георгі Майсурадзе – 950 000 євро (Динамо Тбілісі);
  5. Едуард Сарапій – 800 000 євро (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, раніше до житомирського клубу доєднався атакувальний півзахисник Хапоеля Бер-Шеви Томер Йосефі та колишній півзахисник Динамо Київ Олександр Андрієвський.

Полісся Едуард Сарапій Таллес Коста Луіфер Ернандес Факундо Батіста

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