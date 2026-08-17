У нас почалася агонія: Ротань – про поразку Полісся від Зорі у 3 турі УПЛ

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди від Зорі у 3 турі УПЛ, наголосивши, що не потрібно з гарячих слідів шукати причини.

Про це він заявив у коментарі УПЛ ТБ.

"Не потрібно з гарячих слідів шукати причини, ми розберемося. Коли маєш повну перевагу, її потрібно збільшувати та робити те, що маєш робити. У першому таймі, як мінімум. Ви ж бачили, після чого приходять голи до наших воріт. Відбулися дитячі помилки, замість того, щоб забивати другий м'яч, ми просто пропускаємо після контратаки, якої не мало бути. Дуже не сподобалося, як ми втратили м'яч, ми сідали назад. У таких моментах і проявляється команда: партнер помилився, помилку треба постаратися виправити, але у другому таймі ми цього аспекту не мали. Ми не заслуговували на перемогу, ми не вірили у неї, особливо коли пропустили цей нелогічний гол. У нас почалася агонія, це дуже турбує. Але ми розберемося із цим усередині команди", – сказав Ротань.

Раніше підсумки матчу підбив наставник Зорі Віктор Скрипник.

Як відомо, після цієї перемоги луганський клуб у підсумку увірвався у топ-3 турнірної таблиці, де наразі лідерство розділяють Карпати та Шахтар.