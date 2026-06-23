Чорноморець оголосив про підписання захисника Полісся

Чорноморець підписав контракт із лівим захисником Сергієм Корнійчуком.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Угода з 21-річним гравцем укладена на три роки.

У минулому сезоні він виступав на правах оренди за Верес (Рівне), де провів 13 матчів. Його контракт з Поліссям був розрахований до 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця в 150 тисяч євро.

У вересні 2025 року Корнійчук дебютував у молодіжній збірній України. У своєму першому матчі кваліфікації чемпіонату Європи U-21 2027 року він відзначився забитим м'ячем у ворота збірної Литви.

Минулого тижня повідомлялося про те, що Чорноморець продовжив контракти з братами-півзахисниками Іваном і Миколою Когутами, а також із нападником Кирилом Поповим.