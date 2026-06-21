Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Полісся оголосило про відхід ізраїльського легіонера

Микола Літвінов — 21 червня 2026, 18:23
Полісся оголосило про відхід ізраїльського легіонера
Томер Йосефі
ФК Полісся

Ізраїльський атакувальний півзахисник Томер Йосефі покинув розташування житомирського Полісся.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Футбольний клуб Полісся щиро дякує Томеру за внесок у розвиток та результати команди, а також бажає успіхів, нових спортивних досягнень та кар'єрних викликів у подальшому. Дякуємо, Томере!", – йдеться в заяві.

Як зазначається, сторони домовилися про припинення співпраці за обопільною згодою. За даними Transfermarkt, його контракт із "вовками" мав тривати до 31 грудня 2027-го року.

Зауважимо, що Йосефі приєднався до складу житомирського клубу з ізраїльського Хапоеля на початку 2025-го року, коли українською командою керував Імад Ашур. Загалом у футболці Полісся ізраїльський легіонер провів 26 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що Томер Йосефі продовжить кар'єру в ізраїльському клубі Бейтар Єрусалим, який посідає друге місце у внутрішньому чемпіонаті.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Полісся вперше в історії клубу здобуло "бронзу" Української Прем'єр-ліги.

Полісся Житомир

Полісся Житомир

Полісся продовжило контракт з двома гравцями
Без Гуцуляка та Лєднєва: Полісся назвало склад на збори в Австрії
Полісся викупило контракт вінгера Динамо
Полісся перебуває за крок до підписання півзахисника Карабаха
Полісся не змогло підписати двох легіонерів, а від послуг третього відмовилося

Останні новини