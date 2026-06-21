Полісся оголосило про відхід ізраїльського легіонера
Ізраїльський атакувальний півзахисник Томер Йосефі покинув розташування житомирського Полісся.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Футбольний клуб Полісся щиро дякує Томеру за внесок у розвиток та результати команди, а також бажає успіхів, нових спортивних досягнень та кар'єрних викликів у подальшому. Дякуємо, Томере!", – йдеться в заяві.
Як зазначається, сторони домовилися про припинення співпраці за обопільною згодою. За даними Transfermarkt, його контракт із "вовками" мав тривати до 31 грудня 2027-го року.
Зауважимо, що Йосефі приєднався до складу житомирського клубу з ізраїльського Хапоеля на початку 2025-го року, коли українською командою керував Імад Ашур. Загалом у футболці Полісся ізраїльський легіонер провів 26 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.
Раніше повідомлялося, що Томер Йосефі продовжить кар'єру в ізраїльському клубі Бейтар Єрусалим, який посідає друге місце у внутрішньому чемпіонаті.
Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Полісся вперше в історії клубу здобуло "бронзу" Української Прем'єр-ліги.