Полісся продовжило контракт з двома гравцями

Житомирське Полісся перепідписало контракт із захисником Кірілом Кобернюком та півзахисником Богданом Панчишиним.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода із Кобернюком розрахована до 30 червня 2029 року, а контракт із Панчишиним продовжили до 30 червня 2028 року.

Обидва гравці в сезоні-2025/26 дебютували в основній команді Полісся. Кобернюк зіграв три матчі, а Панчишин – один.

У другій лізі Кіріл провів 23 гри, а Богдан – 25, де відзначився трьома голами.

Раніше повідомлялося, що повноцінний контракт з Поліссям підписав ексвінгер Динамо Максим Брагару. За інформацією Transfermarkt, житомирський клуб заплатив "біло-синім" 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Полісся вперше в історії стало бронзовим призером УПЛ та вибороло путівку в єврокубки. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій підопічні Ротаня зустрінуться з данським Копенгагеном.