Полісся продовжило контракт з двома гравцями
Житомирське Полісся перепідписало контракт із захисником Кірілом Кобернюком та півзахисником Богданом Панчишиним.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Нова угода із Кобернюком розрахована до 30 червня 2029 року, а контракт із Панчишиним продовжили до 30 червня 2028 року.
Обидва гравці в сезоні-2025/26 дебютували в основній команді Полісся. Кобернюк зіграв три матчі, а Панчишин – один.
У другій лізі Кіріл провів 23 гри, а Богдан – 25, де відзначився трьома голами.
Раніше повідомлялося, що повноцінний контракт з Поліссям підписав ексвінгер Динамо Максим Брагару. За інформацією Transfermarkt, житомирський клуб заплатив "біло-синім" 1,5 мільйона євро.
Нагадаємо, що в минулому сезоні Полісся вперше в історії стало бронзовим призером УПЛ та вибороло путівку в єврокубки. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій підопічні Ротаня зустрінуться з данським Копенгагеном.