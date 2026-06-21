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Полісся продовжило контракт з двома гравцями

Володимир Слюсарь — 21 червня 2026, 11:27
Полісся продовжило контракт з двома гравцями
Кіріл Кобернюк та гендиректор Полісся Володимир Загурський
ФК Полісся

Житомирське Полісся перепідписало контракт із захисником Кірілом Кобернюком та півзахисником Богданом Панчишиним.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода із Кобернюком розрахована до 30 червня 2029 року, а контракт із Панчишиним продовжили до 30 червня 2028 року.

Обидва гравці в сезоні-2025/26 дебютували в основній команді Полісся. Кобернюк зіграв три матчі, а Панчишин – один.

У другій лізі Кіріл провів 23 гри, а Богдан – 25, де відзначився трьома голами.

Раніше повідомлялося, що повноцінний контракт з Поліссям підписав ексвінгер Динамо Максим Брагару. За інформацією Transfermarkt, житомирський клуб заплатив "біло-синім" 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Полісся вперше в історії стало бронзовим призером УПЛ та вибороло путівку в єврокубки. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій підопічні Ротаня зустрінуться з данським Копенгагеном.

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