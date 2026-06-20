Полісся викупило контракт вінгера Динамо

Житомирське Полісся підписало півзахисника Динамо Максима Брагару на правах повноцінного трансферу.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

Контракт з Брагару розрахований до літа 2029 року. Фінансові деталі переходу вінгера не повідомляються.

"Вітаємо Максима з підписанням повноцінної угоди та бажаємо нових звершень в футболці Полісся!", – йдеться у повідомленні клубу.

У сезоні-2025/26 Максим виступав за Полісся на правах річної оренди. За цей час Максим встиг продемонструвати найкращі якості та завоювати місце в основному складі.

На рахунку 23-річного футболіста 4 голи та 4 асисти у 26 поєдинках у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Полісся перебуває за крок до підписання півзахисника Карабаха Леандру Андраде.

Нагадаємо, житомирське Полісся виступатиме у Лізі конференцій. У межах другого кваліфікаційного раунду команда Руслана Ротаня зустрінеться з данським Копенгагеном. Поєдинки відбудуться 23 та 30 липня.