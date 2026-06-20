Без Гуцуляка та Лєднєва: Полісся назвало склад на збори в Австрії

Тренерський штаб Полісся визначився зі складом на навчально-тренувальний збір в Австрії.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

У списку футболістів відсутні півзахисники Богдан Лєднєв, а також лідер команди Олексій Гуцуляк.

Натомість шанс проявити себе отримають кілька гравців з Полісся-2 та юнацької команди.

Склад Полісся на зборах в Австрії:

Воротарі: Євген Волинець, Георгій Бущан, Олег Кудрик, Денис Талько, Ігнат Спода

Євген Волинець, Георгій Бущан, Олег Кудрик, Денис Талько, Ігнат Спода Захисники: Едуард Сарапій, Сергій Чоботенко, Ілір Краснічі, Жоау Віалле, Кіріл Кобернюк, Максим Мельниченко, Гіоргі Майсурадзе, Микита Кравченко, Денис Гришкевич, Богдан Михайліченко, Борис Крушинський

Едуард Сарапій, Сергій Чоботенко, Ілір Краснічі, Жоау Віалле, Кіріл Кобернюк, Максим Мельниченко, Гіоргі Майсурадзе, Микита Кравченко, Денис Гришкевич, Богдан Михайліченко, Борис Крушинський Півзахисники: Руслан Бабенко, Борель Томандзото, Богдан Панчишин, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Михайло Раско, Ліндон Емерлаху, Олег Федор, Ярослав Караман, Олександр Іванов, Олександр Назаренко, Владислав Велетень, Максим Брагару

Руслан Бабенко, Борель Томандзото, Богдан Панчишин, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Михайло Раско, Ліндон Емерлаху, Олег Федор, Ярослав Караман, Олександр Іванов, Олександр Назаренко, Владислав Велетень, Максим Брагару Нападники: Олександр Філіппов, Микола Гайдучик, Ігор Краснопір

Раніше повідомлялося, що повноцінний контракт з Поліссям підписав ексвінгер Динамо Максим Брагару. За інформацією Transfermarkt, житомирський клуб заплатив "біло-синім" 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Полісся вперше в історії стало бронзовим призером УПЛ та вибороло путівку в єврокубки. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій підопічні Ротаня зустрінуться з данським Копенгагеном.