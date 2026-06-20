Без Гуцуляка та Лєднєва: Полісся назвало склад на збори в Австрії
ФК Полісся
Тренерський штаб Полісся визначився зі складом на навчально-тренувальний збір в Австрії.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
У списку футболістів відсутні півзахисники Богдан Лєднєв, а також лідер команди Олексій Гуцуляк.
Натомість шанс проявити себе отримають кілька гравців з Полісся-2 та юнацької команди.
Склад Полісся на зборах в Австрії:
- Воротарі: Євген Волинець, Георгій Бущан, Олег Кудрик, Денис Талько, Ігнат Спода
- Захисники: Едуард Сарапій, Сергій Чоботенко, Ілір Краснічі, Жоау Віалле, Кіріл Кобернюк, Максим Мельниченко, Гіоргі Майсурадзе, Микита Кравченко, Денис Гришкевич, Богдан Михайліченко, Борис Крушинський
- Півзахисники: Руслан Бабенко, Борель Томандзото, Богдан Панчишин, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Михайло Раско, Ліндон Емерлаху, Олег Федор, Ярослав Караман, Олександр Іванов, Олександр Назаренко, Владислав Велетень, Максим Брагару
- Нападники: Олександр Філіппов, Микола Гайдучик, Ігор Краснопір
Раніше повідомлялося, що повноцінний контракт з Поліссям підписав ексвінгер Динамо Максим Брагару. За інформацією Transfermarkt, житомирський клуб заплатив "біло-синім" 1,5 мільйона євро.
Нагадаємо, що в минулому сезоні Полісся вперше в історії стало бронзовим призером УПЛ та вибороло путівку в єврокубки. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій підопічні Ротаня зустрінуться з данським Копенгагеном.