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Без Гуцуляка та Лєднєва: Полісся назвало склад на збори в Австрії

Сергій Шаховець — 20 червня 2026, 14:50
Без Гуцуляка та Лєднєва: Полісся назвало склад на збори в Австрії
ФК Полісся

Тренерський штаб Полісся визначився зі складом на навчально-тренувальний збір в Австрії.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

У списку футболістів відсутні півзахисники Богдан Лєднєв, а також лідер команди Олексій Гуцуляк.

Натомість шанс проявити себе отримають кілька гравців з Полісся-2 та юнацької команди.

Склад Полісся на зборах в Австрії:

  • Воротарі: Євген Волинець, Георгій Бущан, Олег Кудрик, Денис Талько, Ігнат Спода
  • Захисники: Едуард Сарапій, Сергій Чоботенко, Ілір Краснічі, Жоау Віалле, Кіріл Кобернюк, Максим Мельниченко, Гіоргі Майсурадзе, Микита Кравченко, Денис Гришкевич, Богдан Михайліченко, Борис Крушинський
  • Півзахисники: Руслан Бабенко, Борель Томандзото, Богдан Панчишин, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Михайло Раско, Ліндон Емерлаху, Олег Федор, Ярослав Караман, Олександр Іванов, Олександр Назаренко, Владислав Велетень, Максим Брагару
  • Нападники: Олександр Філіппов, Микола Гайдучик, Ігор Краснопір

Раніше повідомлялося, що повноцінний контракт з Поліссям підписав ексвінгер Динамо Максим Брагару. За інформацією Transfermarkt, житомирський клуб заплатив "біло-синім" 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Полісся вперше в історії стало бронзовим призером УПЛ та вибороло путівку в єврокубки. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій підопічні Ротаня зустрінуться з данським Копенгагеном.

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