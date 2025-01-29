У Поліссі підтвердили плани побудови нового стадіону

Житомирське Полісся підтвердило плани побудови нового стадіону. Роботи розпочнуться після завершення війни.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що арена буде відповідати сучасним вимогам, а будівництво розпочнеться після завершення війни.

"Нещодавно в інформаційному просторі почала ширитись інформація про новий стадіон ФК Полісся. Ми підтверджуємо, що всі підготовчі роботи щодо проектування стадіону виконані. Всі етапи проекту були ретельно розглянуті та затверджені відповідними органами. Підготовча робота успішно завершена.

Стадіон буде відповідати сучасним вимогам. Ми плануємо, що він стане не тільки місцем для проведення футбольних матчів, а й культурним центром нашого міста.

Також повідомляємо, що саме будівництво стадіону розпочнеться після завершення війни. Ми сподіваємось на відновлення миру в нашій країні й впевнені, що новий стадіон стане важливою частиною спортивного життя нашого регіону", – йдеться в повідомленні.