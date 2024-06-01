Буткевич: Полісся має отримати новий стадіон міжнародного рівня

Президент Полісся Геннадій Буткевич хоче побудувати в Житомирі стадіон, на якому можна проводити матчі міжнародного рівня.

Про такий намір він заявив у інтерв’ю "Українському футболу".

"Зараз я не можу сказати. Мер міста знає точну адресу стадіону. Але ми працюємо над підготовкою будівництва арени, плани не змінилися, Полісся має отримати новий стадіон міжнародного рівня", — сказав Буткевич.

У житомирському клубі відбувається велика перебудова — же призначено нового головного тренера та підписано кілька новачків. Утім, за словами президента, більше не варто очікувати гучних придбань.