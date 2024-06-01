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Буткевич: Полісся має отримати новий стадіон міжнародного рівня

Игорь Чернявский — 1 червня, 17:21
Буткевич: Полісся має отримати новий стадіон міжнародного рівня

Президент Полісся Геннадій Буткевич хоче побудувати в Житомирі стадіон, на якому можна проводити матчі міжнародного рівня.

Про такий намір він заявив у інтерв’ю "Українському футболу".

"Зараз я не можу сказати. Мер міста знає точну адресу стадіону. Але ми працюємо над підготовкою будівництва арени, плани не змінилися, Полісся має отримати новий стадіон міжнародного рівня", — сказав Буткевич.

У житомирському клубі відбувається велика перебудова — же призначено нового головного тренера та підписано кілька новачків. Утім, за словами президента, більше не варто очікувати гучних придбань.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Геннадій Буткевич

Полісся

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