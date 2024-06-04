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Полісся підписало бразильського захисника

Олександр Булава — 4 червня, 20:36
Полісся підписало бразильського захисника

Полісся підписало бразильського центрального захисника Жоау Віалле.

Про трансфер повідомив віцепрезидент житомирського клубу Володимир Тесля у коментарі Tribuna.

21-річний оборонець виступав за Ітуану з бразильської Серії B, де у поточному сезоні відіграв 12 матчів, без результативних дій.

Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно до житомирців приєдналися кілька новачків. Також Полісся почало масштабну чистку складу — команду вже залишили два досвідчені воротарі.

Окрім цього, керівництво "вовків" призначило нового головного тренера. Ним став колишній наставник Дніпра U-19 Імад Ашур.

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