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Полісся продовжило контракт із воротарем

Олег Дідух — 1 травня 2025, 17:11
Полісся продовжило контракт із воротарем
Олег Кудрик
ФК Полісся

Голкіпер Полісся Олег Кудрик продовжив контракт із житомирським клубом.

Про це повідомляє пресслужба житомирян.

Нова угода розрахована на два роки – до літа 2027 року.

Кудрик виступає за Полісся з січня 2022 року, коли житомиряни грали ще у Першій лізі. Сумарно провів за клуб 40 матчів у всіх турнірах, 11 із яких – у поточному сезоні.

Спортивний директор Полісся В’ячеслав Шевчук прокоментував продовження контракту із голкіпером.

"Вітаю Олега з новим контрактом! Він давно з командою, ще з Першої ліги й заслужив цей контракт своєю працею як на тренуваннях, так і хорошою надійною грою в матчах за Полісся. Бажаю йому успіхів у майбутньому", – заявив Шевчук.

Нагадаємо, 27 квітня Полісся зіграло внічию 1:1 із Колосом у 26 турі УПЛ.

Кудрик Полісся

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