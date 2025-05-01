Полісся продовжило контракт із воротарем

Голкіпер Полісся Олег Кудрик продовжив контракт із житомирським клубом.

Про це повідомляє пресслужба житомирян.

Нова угода розрахована на два роки – до літа 2027 року.

Кудрик виступає за Полісся з січня 2022 року, коли житомиряни грали ще у Першій лізі. Сумарно провів за клуб 40 матчів у всіх турнірах, 11 із яких – у поточному сезоні.

Спортивний директор Полісся В’ячеслав Шевчук прокоментував продовження контракту із голкіпером.

"Вітаю Олега з новим контрактом! Він давно з командою, ще з Першої ліги й заслужив цей контракт своєю працею як на тренуваннях, так і хорошою надійною грою в матчах за Полісся. Бажаю йому успіхів у майбутньому", – заявив Шевчук.

Нагадаємо, 27 квітня Полісся зіграло внічию 1:1 із Колосом у 26 турі УПЛ.