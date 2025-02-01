Полісся оголосило про припинення співпраці із віцепрезидентом клубу

Житомирське Полісся оголосило про відхід з клубу віцепрезидента команди Володимира Теслі.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Зазначається, що рішення прийнято особисто президентом команди Геннадієм Буткевичем.

Нагадаємо, функціонер став частиною Полісся у квітні 2024 року. Окрім роботи у житомирському клубі, Тесля є президентом ліги змішаних єдиноборств WWFC MMA.

Цікаво, що ця відставка відбулась на тлі ситуації із вінгером команди Бенні Макуана, який оголосив про відхід з клубу. На тлі цього керівництво Полісся заявило, що готово йти до суду у разі невиконання футболістом своїх обов'язків за контрактом.

Раніше "вовки" виступили із заявою щодо можливого будівництва нового стадіону для команди.