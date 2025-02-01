Полісся виступило із заявою щодо можливого будівництва стадіона

Полісся відреагувало на чутки в українських ЗМІ щодо можливого будівництва нової арени у Житомирі на заміну "Центральному стадіону".

Відповідна заява з'явилась на офіційному сайті "вовків".

"Нещодавно в інформаційному просторі почала ширитись інформація про новий стадіон ФК Полісся. Ми підтверджуємо, що всі підготовчі роботи щодо проєктування стадіону виконані. Всі етапи проєкт були ретельно розглянуті та затверджені відповідними органами. Підготовча робота успішно завершена.



Стадіон буде відповідати сучасним вимогам. Ми плануємо, що він стане не тільки місцем для проведення футбольних матчів, а й культурним центром нашого міста.



Також повідомляємо, що саме будівництво стадіону розпочнеться після завершення війни.

Ми сподіваємось на відновлення миру в нашій країні й впевнені, що новий стадіон стане важливою частиною спортивного життя нашого регіону", – йдеться у повідомленні.