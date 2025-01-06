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Колишній півзахисник Динамо підписав довгостроковий контракт з Поліссям – джерело

Олексій Мурзак — 6 січня 2025, 19:20
Колишній півзахисник Динамо підписав довгостроковий контракт з Поліссям – джерело
Олександр Андрієвський
ФК Динамо

Колишній півзахисник Динамо Олександр Андрієвський перейде в Полісся.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, вчора, 5 січня, 30-річний гравець підписав довгостроковий контракт з житомирським клубом.

Нагадаємо, Динамо припинило співпрацю із півзахисником 31 грудня. Андрієвський покинув команду на правах вільного агента.

Андрієвський виступав в системі Динамо з 2015-го року. В його активі участь у 123-х матчах, у яких він забив 5 голів та зробив 11 гольових передач. У складі Динамо Олександр вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.

Раніше повідомлялося, що півзахисник взимку може стати гравцем ЛНЗ.

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