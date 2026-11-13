Це мрія кожного футболіста: Андрієвський висловився про свій виклик до збірної України

Півзахисник Полісся Олександр Андрієвський висловився про свій виклик до збірної України на матчі Ліги націй.

Футболіст поділився емоціями з каналом ВЗБІРНА.

"В цілому прогрес клубу і в тренерського складу. Це видно і в національному чемпіонаті, тому і приїжджає так багато гравців Полісся. Я б не міг подумати, що до національної збірної буде їздити вдвічі більше гравців, ніж з Динамо. Це дуже іміджева історія.

Зараз пульс вище середнього точно. Це мрія кожного футболіста – поїхати у національну збірну, тому круті емоції. Тим паче після мого апендициту переживав, чи поїду на наступний збір. Дуже щасливий, що це вийшло. Постараюсь допомогти", – розповів Андрієвський.

Також хавбек порівняв методи роботи Андрія Шевченка та Андреа Мальдери, який був помічником у володаря Золотого м'яча.

"Мальдера, в принципі, і тоді керував процесом за Шевченка, тактичними моментами. Звісно, зараз більше повноважень, він головний. Не скажу, що дуже сильно змінився", – резюмував гравець Полісся.

Свої два наступні матчі збірна України зіграє 14 та 17 листопада – суперниками будуть Північна Ірландія та Грузія відповідно. Старт обох поєдинків заплановано на 21:45 за київським часом.

У групі F в Лізі націй "жовто-сині" наразі посідають третє місце у турнірній таблиці за підсумками чотирьох турів, набравши чотири очки. Від лідера в особі Північної Ірландії українці відстають на чотири залікові бали.

Раніше емоціями від виклику до збірної України поділився Едуард Сарапій.