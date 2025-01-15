Лише слова вдячності: Суркіс поговорив про розставання з Андрієвським

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував нещодавнє розірвання контракту Олександра Андрієвського.

Його слова наводить сайт "біло-синіх".

"Перш за все, хочу сказати, що все, що було сказано про те, нібито Олександр Андрієвський обманув клуб Динамо Київ, не відповідає дійсності.

Андрієвський сам подзвонив мені та зізнався, що перед завершенням першої частини сезону-2024/2025 головний тренер Динамо сказав, що не розраховує на нього. Тож він зателефонував мені, суто по-товариськи, а не як гравець до президента клубу, аби порадитися, яким я бачу продовження його кар’єри.

Я відповів йому, що якщо головний тренер дійсно на нього не розраховує, він цілком міг би десь ще пограти, оскільки перебуває в бойовому футбольному віці. Також мені було відомо, що по ньому є пропозиції з Польщі, і я повідомив, що готовий відпустити його безкоштовно", – сказав Суркіс.