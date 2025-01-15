Лише слова вдячності: Суркіс поговорив про розставання з Андрієвським
Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував нещодавнє розірвання контракту Олександра Андрієвського.
Його слова наводить сайт "біло-синіх".
"Перш за все, хочу сказати, що все, що було сказано про те, нібито Олександр Андрієвський обманув клуб Динамо Київ, не відповідає дійсності.
Андрієвський сам подзвонив мені та зізнався, що перед завершенням першої частини сезону-2024/2025 головний тренер Динамо сказав, що не розраховує на нього. Тож він зателефонував мені, суто по-товариськи, а не як гравець до президента клубу, аби порадитися, яким я бачу продовження його кар’єри.
Я відповів йому, що якщо головний тренер дійсно на нього не розраховує, він цілком міг би десь ще пограти, оскільки перебуває в бойовому футбольному віці. Також мені було відомо, що по ньому є пропозиції з Польщі, і я повідомив, що готовий відпустити його безкоштовно", – сказав Суркіс.
За словами Суркіса, він не має жодних претензій до 30-річного хавбека.
"Можу сказати йому лише слова вдячності. Про це свідчить навіть той факт, що наша пресслужба подякувала футболісту за роки, віддані Динамо, задовго до цього вкидання колись хорошого журналіста, а зараз просто створювача якихось фейків, що не відповідають дійсності, так званого замовного інсайдера".Раніше інсайдер Ігор Бурбас розповів, що Андрієвський нібито не виконав домовленості з власниками столичного клубу. За словами блогера, 30-річний футболіст обіцяв братам Суркісам, що після розірвання контракту за згодою сторін перейде в клуб закордонного чемпіонату, але в підсумку найближчим часом гравець, якщо вірити Бурбасу, підпише контракт із житомирським Поліссям, яке вважається серйозним суперником для киян.
Нагадаємо, що 31 грудня Динамо оголосило про дострокове припинення співпраці з Олександром Андрієвським. На даний момент півзахисник перебуває у статусі вільного агента.