Динамо розірвало контракт із півзахисником
Олександр Андрієвський
ФК Динамо
Динамо припинило співпрацю із півзахисником Олександром Андрієвським.
Про це повідомила пресслужба столичного клубу.
Андрієвський покинув команду на правах вільного агента.
Гравець виступав в системі Динамо з 2015-го року. В його активі участь у 123-х матчах, у яких він забив 5 голів та зробив 11 гольових передач. У складі Динамо Олександр вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.
Раніше повідомлялося, що півзахисник взимку може стати гравцем ЛНЗ. Хавбека особисто запрошує новий головний тренер черкаського клубу Роман Григорчук.