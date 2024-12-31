Динамо розірвало контракт із півзахисником

Динамо припинило співпрацю із півзахисником Олександром Андрієвським.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Андрієвський покинув команду на правах вільного агента.

Гравець виступав в системі Динамо з 2015-го року. В його активі участь у 123-х матчах, у яких він забив 5 голів та зробив 11 гольових передач. У складі Динамо Олександр вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.

Раніше повідомлялося, що півзахисник взимку може стати гравцем ЛНЗ. Хавбека особисто запрошує новий головний тренер черкаського клубу Роман Григорчук.