Полісся отримало солідне підсилення перед грою УПЛ проти Буковини
Євгеній Волинець, Борис Крушинський та Олександр Андрієвський вибули із лазарету житомирського Полісся.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Усі троє повністю відновилися від травм та повернулися до роботи у загальній групі.
Руслан Ротань отримав солідне підсилення перед виїзною грою 8-го туру УПЛ-2026/27 проти чернівецької Буковини. Поєдинок відбудеться 11 жовтня о 18:00.
Нагадаємо, що житомиряни використали міжнародну паузу з користю. "Вовки" провели товариську гру проти Харкова, у якій святкували перемогу з рахунком 2:1.
Додамо, що до найближчого поєдинку Полісся підходить у статусі другої команди турнірної таблиці першості, маючи у своєму активі 18 балів. Стільки ж очок у донецького Шахтаря, який лідирує. Буковина ж із 7 пунктами йде лише 11-ю.