Лідер Полісся підбив підсумки першого матчу проти Копенгагена у Лізі конференцій

Півзахисник житомирського Полісся Олександр Андрієвський відзначив брак реалізації, адже команда створила чимало моментів після воріт данського Копенгагена.

Своєю думкою він поділився у коментарі в прямому етері MEGOGO.

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27 закінчився нічиєю 3:3.

Футболіст центру поля пригадав свій змарнований момент, який міг би принести більше користі команді, зазначивши, що попереду у Полісся важлива друга зустріч.

"Напевно, на мою думку, було більше гольових моментів. Не реалізували, але рахунок на табло. Ми розуміємо, що на виїзді буде трошки важче, тому потрібно такі моменти реалізовувати, щоб проходити далі", – сказав Андрієвський.

32-річний півзахисник "вовків" розповів, що початок матчу був трішки кволим, але потім команда повірила у власні сили, створивши декілька гольових нагод.

Андрієвський вважає, що у першому поєдинку вони награли на перемогу, але не змогли здобути омріяний результат через нереалізовані моменти.

"Я думаю, що десь українським футболістам загалом трошки не вистачає впевненості в своїх силах. Я знаю, що десь трохи себе недооцінюють загалом – так, як і я був років 5–10 тому. Це відчувається, що морально європейці вище нас – тому вони десь впевненіше грають. Нам тільки в цьому додати – і ми точно не гірші", – наголосив лідер житомирян.

Матч-відповідь Копенгаген – Полісся запланований на 29 липня. Початок – о 20:00 (за київським часом).

Після поєдинку фінальний результат та гру команди оцінив головний тренер "вовків" Руслан Ротань. Також у роздягальні до житомирського колективу звернувся Олександр Усик, який був присутній на зустрічі.