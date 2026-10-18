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Костюк обговорить з керівництвом Динамо подальшу співпрацю

Олександр Булава — 18 жовтня 2026, 17:25
Костюк обговорить з керівництвом Динамо подальшу співпрацю
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Ігор Костюк після поразки від Полісся обговорить із керівництвом клубу подальшу співпрацю.

Про це тренер заявив у коментарі після гри.

"Звісно у нас зараз буде розмова з президентом. Ми робили все залежне, готові до любих сценаріїв...Хотіли перебудувати команду і все. Але буде розмова з президентом щодо подальшої співпраці", – заявив Костюк.

Ігор Костюк очолив Динамо 17 грудня 2025 року. Під його керівництвом "біло-сині" виграли в минулому сезоні Кубок України та посіли 4 місце в Українській Прем'єр-лізі.

Цього сезону команда не змогла подолати кваліфікацію єврокубків та наразі перебуває на третій сходинці, відстаючи від лідера на вісім очок.

Нагадаємо, що раніше румунський фахівець Едвард Йорданеску міг очолити киян. Він спочатку погодився, проте згодом відповів відмовою після розмови з родиною – головним фактором стала війна в Україні.

Також серед претендентів на посаду називають колишнього форварда Динамо Максим Шацьких.

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