Полісся – Динамо: букмекери визначили фаворита центрального матчу 9 туру УПЛ

У неділю, 18 жовтня, відбудеться поєдинок дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, в якому Полісся вдома прийматиме Динамо.

Букмекери вважають мінімальним фаворитом зустрічі господарів. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,54, нічия оцінюється у 3,40, а виграш киян – 2,75.

Очікується, що це протистояння не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,40, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,30.

Команди визначатимуть сильнішого на Центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 8 березня. Тоді "біло-сині" здобули перемогу з рахунком 2:1.