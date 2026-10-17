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Полісся – Динамо: букмекери визначили фаворита центрального матчу 9 туру УПЛ

Денис Іваненко — 17 жовтня 2026, 07:08
Полісся – Динамо: букмекери визначили фаворита центрального матчу 9 туру УПЛ
Полісся – Динамо, коефіцієнти на матч
ФК Динамо

У неділю, 18 жовтня, відбудеться поєдинок дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, в якому Полісся вдома прийматиме Динамо.

Букмекери вважають мінімальним фаворитом зустрічі господарів. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,54, нічия оцінюється у 3,40, а виграш киян – 2,75.

Очікується, що це протистояння не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,40, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,30.

Команди визначатимуть сильнішого на Центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 8 березня. Тоді "біло-сині" здобули перемогу з рахунком 2:1.

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