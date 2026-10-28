Змішані емоції: Бартулович – про складну перемогу Харкова над Маяком в 1/8 фіналу Кубку України

Головний тренер Харкова Младен Бартулович зізнався, що у нього залишилися змішані емоції після перемоги над Маяком (2:1) в 1/8 фіналу Кубку України-2026/27.

Його цитує сайт харків'ян.

"Змішані емоції, звісно. Вийшов справжній кубковий матч. Допустили таку ситуацію, що було трохи нервово, але дотиснули й перемогли. Треба було трохи раніше забивати другий гол і закривати цей матч. Не зробили цього, і, звісно, такий гол нам забили. Молодці, зробили свято місту, а для нас найголовніше, що пройшли далі", – заявив Бартулович.

Хорватський наставник додав, що вимушено вдався до ротацій у кубковому поєдинку, адже попереду у його команди не менш важливий матч проти черкаського ЛНЗ в 11-му турі УПЛ (1 листопада о 13:00).

"Трохи зробили ротацію, і хлопці заслуговували на цей шанс, але, мабуть, не змогли показати все, що вміють, на такому полі, але це Кубок. Хотілося б трохи кращих умов, коли ми приїжджаємо в такі місця грати. Ми із задоволенням будемо приїжджати, але треба трохи підтягувати інфраструктуру", – зазначив Младен.

Нагадаємо, що перемогу харків'янам приніс гол захисника Валерія Дубка на 87-й хвилині зустрічі. Окрім підопічних Бартуловича у чвертьфінал Кубку вже пробилися Шахтар, Полісся, Верес і Металіст, який сенсаційно вибив ЛНЗ (1:0).

Ще три поєдинки відбудуться 29 жовтня: Карпати – Олександрія, Зоря – Кривбас та Чернігів – Епіцентр, який був запланований на 28 жовтня, але перенесений через постійні повітряні тривоги у Чернігівській області.