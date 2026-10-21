УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 9 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну дев'ятого туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань, зокрема, футбольний оглядач "Чемпіона" Сергій Шаховець. Найкращим тренером за рішенням 37 експертів було визнано наставника Полісся Руслана Ротаня.

Його підопічні здобули перемогу над Динамо з рахунком 3:1, граючи майже весь поєдинок у меншості. До трійки також увійшли Євгеній Задорожній (Кудрівка) та Віталій Пономарьов (ЛНЗ).

Звання найкращого футболіста туру здобув Ігор Краснопір. Форвард Полісся оформив хеттрик у ворота "біло-синіх".

Символічна збірна 9 туру УПЛ: Федорівський (Оболонь) – Крупський (Харків), Бондар (Шахтар), Кушніренко (Зоря), Михайличенко (Полісся) – Рохас (Епіцентр), Бойко (Зоря), Андрієвський (Полісся), Забергджа (Харків) – Овусу (Кудрівка), Краснопір (Полісся)

Наступний тур УПЛ стартує 23 жовтня. Через безпекову ситуацію відбулись зміни в розкладі й одразу три матчі мають розпочатись о 13:00.