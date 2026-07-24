Залишився неприємний осадок: Федор несподівано вибачився перед фанами Полісся після дебютного голу

Півзахисник житомирського Полісся Олег Федор розповів про змішані відчуття, які отримав від бойової мирової (3:3) у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27 проти данського Копенгагена.

Своєю думкою він поділився у прямому етері MEGOGO.

Футболіст, який у день гри святкував своє 22-річчя, наголосив на кількісті нереалізованих моментів. Федор також несподівано звернувся до уболівальників "вовків" із вибаченням.

"Ніби вдалося забити, ніби не програли, досить хорошу гру показували, але неприємний осадок залишився, бо насправді в нас було багато моментів – і в мене в тому числі. При нагоді хочу попросити вибачення в команди і вболівальників, тому що на такому рівні невикористання таких моментів або будь-які, навіть на перший погляд, дрібні, помилки можуть каратися суперниками такого рівня – це все потім може вдатися взнаки. Але ми з позитивним настроєм, нам сьогоднішня (23 липня – прим. ред.) гра дала заряд і розуміння, що ми можемо конкурувати з такими іменитими командами", – сказав Федор.

Талановитий півзахисник зазначив, що під час поєдинку у нього була присутня певна нервозність, адже це був для нього дебютний матч на такому рівні.

Федор подякував команді та тренерському штабу за підтримку на футбольному полі. Олег наголосив, що у Данію "вовки" поїдуть лише за перемогою, де спробують покращити свою реалізацію моментів.

Нагадаємо, що на 36-й хвилині матчу 22-річний футболіст центру поля вивів житомирян уперед 2:1. Для Федора цей м'яч став дебютним у футболці Полісся та першим у клубній кар'єрі.

Після поєдинку фінальний результат та гру команди оцінив головний тренер "вовків" Руслан Ротань. Також у роздягальні до житомирського колективу звернувся Олександр Усик, який був присутній на зустрічі.