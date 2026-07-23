Нація бійців: ультрас Копенгагена підтримав Україну під час матчу з Поліссям у Лізі конференцій

Уболівальники данського Копенгагена під час матчу проти житомирського Полісся вивісили банер на підтримку України.

Фани "левів" закликали українців, які продовжують страждати від кривавої війни проти Росії, залишатися сильними.

"Залишайся сильною, Україно. Нація бійців", – написали данські фанати.

Ультрас Копенгагена показав гарний приклад уболівальникам грецького ПАОКа. Фани суперника київського Динамо у кваліфікації Ліги Європи під завершення протистояння вивісили на своєму секторі прапор Росії. У відповідь на провокацію трибуни почали свистіти, а деякі уболівальники киян побігли до фанатів опонента для з'ясування стосунків.

Відзначимо, що їх улюблена команда ледь не потішила позитивним результатом. Лише під завісу матчу підопічним Руслана Ротаня вдалося вирвати бойову нічию 3:3, хоча саме "вовки" до 83-ї хвилини зустрічі вели у рахунку 3:2.

На протистоянні у Кошице був присутній Олександр Усик.

Додамо, що матч-відповідь Копенгаген – Полісся запланований на 29 липня (о 20:00 за київським часом).