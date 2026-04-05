Є майбутнім усього українського футболу: Ротань – про новачка Полісся
Головний тренер Полісся Руслан Ротань заявив, що бачить великий потенціал у 21-річному півзахиснику команди Олегу Федору.
Його слова наводить "Український футбол".
"Придбання Федора ризиковане? Це наша відповідальність. Потрібно вірити. Гравець з таким набором якостей дуже важливий для командних дій. Це 100%. Тому необхідно розкрити потенціал, який має футболіст. Ми будемо працювати.
Дуже класно, що він до усього підходить з розумінням та є працьовитим. Ці фактори дають змогу вже сьогодні розраховувати на його прогрес. Час покаже, але чомусь я впевнений, що він є майбутнім усього українського футболу", – розповів Ротань.
Хавбек у березні перейшов з Карпат у Полісся та підписав контракт з "вовками" до червня 2030 року.
Федор є вихованцем Карпат, який пограв за Рух (34 гри). У зелено-білій футболці зіграв 20 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився однією результативною передачею.
Напередодні Полісся зіграло внічию з Вересом у 22 турі чемпіонату України.