Є майбутнім усього українського футболу: Ротань – про новачка Полісся

Головний тренер Полісся Руслан Ротань заявив, що бачить великий потенціал у 21-річному півзахиснику команди Олегу Федору.

Його слова наводить "Український футбол".

"Придбання Федора ризиковане? Це наша відповідальність. Потрібно вірити. Гравець з таким набором якостей дуже важливий для командних дій. Це 100%. Тому необхідно розкрити потенціал, який має футболіст. Ми будемо працювати.

Дуже класно, що він до усього підходить з розумінням та є працьовитим. Ці фактори дають змогу вже сьогодні розраховувати на його прогрес. Час покаже, але чомусь я впевнений, що він є майбутнім усього українського футболу", – розповів Ротань.