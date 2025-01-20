Карпати підписали кількох лідерів Руха: що відомо

Одразу чотири футболісти львівського Руха перейшли у Карпати.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

Зазначається, що за "левів" виступатимуть Олексій Сич, Ігор Краснопір, Ілля Квасниця та Олег Федор. Що цікаво, Федір та Квасниця перейшли на правах оренди з обов'язковим правом викупу.

Нагадаємо, що цей трансфер є частиною угоди між клубами, про яку вони оголосили напередодні. Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань та у майбутньому повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.

Також нещодавно повідомлялося, що Рух підсилиться двома гравцями Карпат перед стартом другої половини сезону.