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Карпати підписали кількох лідерів Руха: що відомо

Микола Дендак — 20 січня 2025, 11:41
Карпати підписали кількох лідерів Руха: що відомо
ФК Рух

Одразу чотири футболісти львівського Руха перейшли у Карпати.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

Зазначається, що за "левів" виступатимуть Олексій Сич, Ігор Краснопір, Ілля Квасниця та Олег Федор. Що цікаво, Федір та Квасниця перейшли на правах оренди з обов'язковим правом викупу.

Нагадаємо, що цей трансфер є частиною угоди між клубами, про яку вони оголосили напередодні. Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань та у майбутньому повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.

Також нещодавно повідомлялося, що Рух підсилиться двома гравцями Карпат перед стартом другої половини сезону.

Карпати Рух Олексій Сич Ілля Квасниця Ігор Краснопір Олег Федор

Рух

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