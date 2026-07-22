Час виходити на новий рівень: прев'ю першого матчу кваліфікації Ліги конференцій Полісся – Копенгаген

У четвер, 23 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між житомирським Поліссям та Копегагеном.

Команди зіграють на Футбольній арені Кошиці у Словаччині, а стартовий свисток заплановано на 21:00 за київським часом. Ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю поєдинку та оцінити підготовку обох колективів до дебютного матчу сезону.

Полісся не збирається бути хлопчиком для побиття

Житомиряни проводять активну трансферну кампанію, підписавши вже чотирьох гравців, за трьох з яких клуб заплатив гроші – це Максим Брагару з Динамо, Леандро Андраде з Карабаху та Андрусв Араухо з Кривбасу. Георгій Бущан перебрався до Житомиру на правах вільного агента, а ось 18-річний Аборга Вінс спочатку точно виступатиме за команду U-21.

Не менш активно підопічні Руслана Ротаня готуються до Ліги конференцій і на полях товариських матчів: вісім поєдинків, чотири перемоги, три поразки та одна нічия. Окремо варто виділити поразку від Вікторії Пльзень 0:2 – суперника рівня єврокубків і перемогу над австрійським Верглем – 11:0. Цей колектив виступає на рівні національних регіональних ліг.

Минулий сезон "вовки" завершили на історичному третьому місці в УПЛ, випередивши київське Динамо. Втім, команда цілком могла зачепитись і за срібні нагороди, проте Полісся втрачало очки там, де претендент на друге місце мав би їх набирати – нічия із Зорею, поразка Епіцентру та нічия із Вересом у другому колі фактично коштували команді більш високого місця.

Цей сезон для Руслана Ротаня має стати проривним, як для фахівця, якого після Олександрії одразу записали в "молоді та перспективні" і Копенгаген – саме той суперник, де тренер має доводити свою кваліфікацію. Тренерський штаб мав достатньо часу для підготовки команди до єврокубкових баталій, а тому очікуємо від Полісся бойової, а головне – змістовної гри.

Чого очікувати від Копенгагена?

На українців очікує гра проти досвідченого єврокубкового бійця, який минулого сезону хоч і не дуже вдало, але виступав у Лізі чемпіонів, здобувши в основному етапі дві перемоги – над Кайратом та Вільярреалом.

Після чемпіонства сезону-2024/25 данський колектив провалив минулу кампанію, посівши п'яте місце у чемпіонській групі, проте літо-2026 проводить на трансферному ринку максимально скромно: вільними агентами підписано центрбека Орхуса Фелікса Беймо та центрального півзахисника з Уніона Алекса Крала.

Головний тренер Копегагена Бо Свенссон очолив клуб у березні цього року і після не надто вдалого результату на внутрішній арені окрім тихого трансферного вікна вирішив не навантажувати футболістів спарингами, яких було зіграно лише чотири. Команда обіграла Віборг, середняка чемпіонату Швеції М'єльбю та новачка данської першості Хорсенс. Вікторія Пльзень, із якою грало також і Полісся, розписало із "левами" нічию 1:1.

Свенссон після приходу на тренерський місток намагається поставити Копенгагену агресивний футбол, орієнтований на високий пресинг та динамічний перехід від оборони до атаки, до чого захисникам та опорникам Полісся варто готуватись окремо. Тим паче інформації про команду вдосталь й новачків не так багато – усі діючі особи попереднього сезону залишились у складі данців.

Історія зустрічей

Це перша очна зустріч Копенгагена та Полісся, але данський колектив не вперше гратиме проти українських клубів – це четвертий випадок в історії.

15.09.2011, Ліга Європи. Копенгаген – Ворскла 1:0

01.12.2011, Ліга Європи. Ворскла – Копенгаген 1:1

30.07.2014, Ліга чемпіонів. Дніпро – Копенгаген 0:0

06.08.2014, Ліга чемпіонів. Копенгаген – Дніпро 2:0

24.10.2019, Ліга Європи. Динамо – Копенгаген 1:1

07.11.2019, Ліга Європи. Копенгаген – Динамо 1:1

Коментарі перед матчем

Головний тренер "вовків" Руслан Ротань високо оцінив рівень майбутнього суперника, відзначивши багатий досвід Копенгагена у єврокубках.

" Це суперник рівня Ліги чемпіонів, Ліги Європи, з дуже-дуже класним підбором гравців. Для нас дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми також хочемо грати в футбол, ми прагнемо в Європу, і ми також багато що вміємо.

Ми будемо давати хлопцям інформацію по Копенгагену, щоб вони мали розуміння, що нас чекає, ідею цієї команди, що вони хочуть, що вони можуть. А ця команда дійсно може дуже-дуже багато. Там всі компоненти на дуже високому рівні. Всі скандинавські збірні і команди – досить організовані, дисципліновані і максимально мотивовані", – заявив український фахівець.

Хто розсудить гру?

Перший матч другого відбіркового етапу Ліги конференцій між Поліссям та Копенгагеном розсудить португальська бригада арбітрів на чолі з Давідом Да Сілвою. Допомагатимуть на лініях йому Тьягу Кошта та Карлуш Кампуш.

Давід Да Сілва playmakerstats.com

Де дивитись матч Полісся – Копенгаген

Матч відбудеться 23 липня на Футбольній арені Кошиці, а стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

В прямому етері гру транслюватиме онлайн-сервіс Megogo в межах передплати "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція також буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Прогноз автора: результативна нічия.