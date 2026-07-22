Данські "леви" з рекордсменом Бундесліги у складі: що варто знати про Копенгаген – суперника Полісся в Лізі конференцій

Житомирське Полісся втретє у своїй історії стартує в єврокубках. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій "вовки" зустрінуться з 16-разовим чемпіоном Данії – Копенгагеном.

Перший матч протистояння відбудеться 23 липня на "Кошицькій футбольній арені" в словацьких Кошицях. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

"Чемпіон" підготував матеріал про суперника житомирян: історію клубу, його головні досягнення та ключових гравців.

Новий – старий клуб зі столиці Данії

Копенгаген – це одночасно старий та новий клуб. Він був заснований у 1992 році, але має понад 100-річні клубні традиції.

"Леви" були створені на хвилі сенсаційного успіху збірної Данії на чемпіонаті Європи 1992 року після об'єднання столичних команд – КБ (Kjøbenhavns Boldklub), найстарішого клубу континентальної Європи, створеного у 1876 році, та семиразового чемпіона країни B 1903.

Клуб одразу поставив перед собою амбітні цілі – стабільно перебувати у трійці найкращих команд данської Суперліги або вигравати Кубок країни, щоб забезпечити щорічну участь в єврокубках. У довгостроковій перспективі – стати рушійною силою данського клубного футболу в боротьбі за європейські трофеї.

Домашні матчі команда проводить на стадіоні "Паркен", який був побудований у 1992 році та вміщує понад 38 тисяч глядачів. Він також є домашньою ареною збірної Данії.

Перший склад Копенгагена, 1992 рік ФК Копенгаген

Найтитулованіший клуб Данії

Копенгаген є рекордсменом за кількістю чемпіонських титулів у сучасній історії Данії, а також за кількістю виграних Кубків Данії.

У доробку клубу:

16 – чемпіонств Данії (1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023, 2025)

10 – Кубків Данії (1995, 1997, 2004, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2023, 2025)

9 – Суперкубків Данії (1995, 2001, 2004)

На міжнародній арені Копенгаген неодноразово виступав у груповому етапі Ліги чемпіонів, а найкращими результатами стали вихід до 1/8 фіналу турніру у сезонах-2010/11 та 2023/24. Також у сезоні-2019/20 данці дійшли до чвертьфіналу Ліги Європи, де лише в додатковий час поступилися Манчестер Юнайтед.

Найяскравішим єврокубковим досягненням останніх років став сезон-2023/24, коли Копенгаген вийшов із непростої групи (з Баварією, Манчестер Юнайтед та Галатасараєм) і зупинився лише в 1/8 фіналу, програвши майбутньому володарю трофею Манчестер Сіті.

Копенгаген – тріумфатори сезону-2024/25 ФК Копенгаген

Як Копенгаген провів минулий сезон?

Сезон-2025/26 виявився невдалим для Копенгагена. Команда Якоба Нееструпа вперше у своїй історії не змогла кваліфікуватися до чемпіонської групи Суперліги Данії, яка діє з сезону-2016/17. "Леви" завершили регулярний чемпіонат на 7-му місці та змушені були виступати в групі вибування.

У Лізі чемпіонів Копенгаген посів 31 місце та не зміг пробитися у плейоф. Наприкінці березня 2026 року тренерський штаб Нееструпа був відправлений у відставку. Команду очолив 46-річний фахівець Бу Свенссон.

Під його керівництвом "леви" посіли перше місце в групі вибування та здобули право боротися у плейоф за путівку в Лігу конференцій. У вирішальному поєдинку команда здолала Брондбю (3:1) та вийшла у єврокубки.

У Кубку Данії "леви" дійшли до фіналу, де поступилися Мідтьюлланну (0:1).

ФК Копенгаген

Новий тренер з досвідом Бундесліги

Данський фахівець Бу Свенссон під час ігрової кар'єри зіграв 170 матчів (4 голи та 4 асисти) за Копенгаген. Також він виступав за німецькі Боруссію Менхенгладбах та Майнц. Саме в останньому з них він розпочав тренерську діяльність, ставши асистентом свого співвітчизника Каспера Юльманна.

Після роботи з юнацькими командами Майнца очолив австрійську команду другого дивізіону Ліферінг, який є фарм-клубом Ред Булла Зальцбург. Під час зимової перерви сезону-2020/21 повернувся до Майнца, щоб стати головним тренером команди.

Свенссон зумів врятувати "карнавальників" від вильоту в Другу Бундеслігу, а в наступному сезоні команда посіла 8 місце. Проте у сезоні-2023/24 після дев'ятиматчевої серії без перемог та вильоту з Кубка Німеччини від Герти Свенссона звільнили.

Бу Свенссон ФК Копенгаген

Схожа ситуація сталася в наступному клубі данця – берлінському Уніоні. Після успішного старту в сезоні-2024/25 "Залізні" посідали 5 місце за підсумками 7 турів. Проте після 8-матчевої безвиграшної серії та вильоту з Кубка від третьолігової Армінії данця звільнили з посади.

Як тренер Свенссон формувався під впливом Юргена Клоппа та Томаса Тухеля, які очолювали Майнц під час його ігрової кар'єри.

Головні зірки: рекордсмен Бундесліги та три учасники ЧС-2026

Одним із найвідоміших футболістів команди є німецький форвард Юссуфа Мукоко. Вихованець дортмундської Боруссії став наймолодшим дебютантом і наймолодшим автором гола в історії Бундесліги. У послужному списку форварда є два матчі у складі збірної Німеччини. У минулому сезоні Мукоко забив за Копенгаген 18 голів у 41 матчі у всіх турнірах.

Юссуфа Мукоко ФК Копенгаген

Лідером оборони залишається бразилець Габрієл Перейра, який у сезоні-2024/25 став чемпіоном та володарем Кубка Данії.

У центрі поля ключову роль відіграють Мадс Еміль Мадсен та Магнус Маттсон. Найдорожчими футболістами клубу є два захисники: мексиканець Родріго Уескас та бразилець Габрієл Перейра.

Габрієл Перейра ФК Копенгаген

Найбільшу кількість матчів (54) у минулому сезоні за Копенгаген зіграв Джордан Ларссон – син легендарного шведського форварда Генріка Ларссона. 29-річний футболіст грає на позиції правого вінгера та відзначається високою результативністю – 16 голів та 11 асистів.

Джордан Ларссон ФК Копенгаген

Справжнім символом Копенгагена залишається данець ірландсько-американського походження Томас Ділейні, який зіграв за "левів" понад 300 матчів.

Влітку клуб зумів продати двох резервних голкіперів: Нейтана Тротта у Кардіфф (1,8 млн євро) та Тео Сандер у Ельфсборг (400 тис. євро). Найбільшою втратою став відхід грецького захисника Пантеліса Хацідіакоса у ПАОК – суперника Динамо у Лізі Європи.

Натомість клуб підписав вільними агентами центрбека Фелікса Беймо з Орхуса та колишнього півзахисника збірної Чехії Алекса Краля.

Алекс Краль ФК Копенгаген

Варто зазначити, що в заявці команди перебувають три учасники чемпіонату світу-2026: хорватський голкіпер Домінік Котарський, японський захисник Дзюнносуке Судзукі та вінгер збірної Тунісу Еліас Ашурі.

Кадрові втрати Копенгагена

У першому матчі проти Полісся тренерський штаб Копенгагена не зможе розраховувати на низку провідних футболістів. Через червону картку, отриману ще торік у матчі Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1), не зіграє півзахисник Томас Ділейні.

Томас Ділейні ФК Копенгаген

Через дисциплінарну дискваліфікацію, пов'язану з подіями під час виступів у чемпіонаті Португалії, матч із Поліссям пропустить захисник Габрієл Перейра.

За інформацією Transfermarkt, через травми не допоможуть команді Віктор Дадасон, Домінік Сарапата, Магнус Маттссон і Родріго Уескас.

Незручний суперник українських клубів

Турнірні шляхи Копенгагена з представниками України в єврокубках до матчу з Поліссям перетиналися тричі. У жодному з шести поєдинків наші команди не здобули жодної перемоги.

У сезоні-2011/12 Копенгаген обіграв Ворсклу та одного разу зіграв унічию (1:0, 1:1) на груповому етапі Ліги Європи. Для Дніпра у кваліфікації Ліги чемпіонів підсумок був ще гіршим. Підопічні Мирона Маркевича вдома зіграли внічию (0:0), а на виїзді поступилися "левам" 0:2. У підсумку Копенгаген пройшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а дніпряни опинилися у Лізі Європи, де дійшли до фіналу турніру.

Коноплянка і Бартулович в матчі проти Копенгагена, 2014 рік ФК Дніпро

Київське Динамо у межах групового етапу Ліги Європи сезону-2019/20 двічі зіграло внічию (1:1) з "левами". До речі, один з голів у складі "біло-синіх" тоді забив Беньямін Вербич, який три сезони провів у Копенгагені.

Беньямін Вербич ФК Динамо

Чи є шанси у Полісся?

Житомирському клубу дістався один із найскладніших можливих суперників уже на другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Під час підготовки до нового сезону Копенгаген зіграв 4 матчі, у яких здобув три перемоги: над М'єльбю (5:3), Хорсенсом (3:2), Віборгом (2:1), а також зіграв внічию з Вікторією Пльзень (1:1).

Копенгаген значно переважає житомирян за єврокубковим досвідом. Натомість команда Руслана Ротаня може скористатися кадровими проблемами данців.

Для українського клубу це стане серйозним тестом, але водночас і чудовою нагодою перевірити свої можливості на тлі одного з найсильніших клубів Данії.