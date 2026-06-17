Це найважчий суперник, який може бути: у Поліссі відреагували на жереб у відборі до Ліги конференцій

Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко поділився враженнями від єврокубкового жеребкування, за підсумками якого суперником житомирян став данський Копенгаген.

Його слова наводить пресслужба клубу.

"Якщо чесно, то жереб не дуже. Це дійсно найважчий та найсильніший суперник який може бути. Це постійний учасник Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Кожен рік вони грають в єврокубках, дуже потужний склад, ціна гравців на трансфермаркт 80 мільйонів. Але це такий жереб, щоб туди виходити (в Лігу конференцій – прим.), потрібно проходити такі команди.

Нічого страшного, будемо грати й будемо намагатись проходити цю команду. Але це дуже потужна команда, Данія – це дуже сильна ліга і збірна і склад у них дуже-дуже непоганий. Тому така оцінка, але ми віримо в наш прохід, будемо працювати і будемо намагатись пройти – це 100 відсотків".