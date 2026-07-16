Полісся підписало контракт з хавбеком молодіжної збірної Гани
Аборга Вінс
ФК Полісся
Полісся оголосило про підписання ганського опорного півзахисника Аборгі Вінса.
Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.
Сторони уклали контракт терміном на 3 роки з опцією продовження ще на сезон.
18-річний футболіст виступатиме за Полісся U-21.
Наразі новачок "вовків" вирушив у розташування збірної Гани U-20, де зіграє у відбіркових матчах Кубку африканських націй.
Напередодні повідомлялося, що Полісся узгодило трансфер лівого вінгера Комо та збірної Іраку Алі Джасіма.
Нагадаємо, житомирське Полісся виступатиме у Лізі конференцій. У межах другого кваліфікаційного раунду команда Руслана Ротаня зустрінеться з данським Копенгагеном. Поєдинки відбудуться 23 та 30 липня.