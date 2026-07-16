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Полісся підписало контракт з хавбеком молодіжної збірної Гани

Олексій Мурзак — 16 липня 2026, 19:12
Полісся підписало контракт з хавбеком молодіжної збірної Гани
Аборга Вінс
ФК Полісся

Полісся оголосило про підписання ганського опорного півзахисника Аборгі Вінса.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

Сторони уклали контракт терміном на 3 роки з опцією продовження ще на сезон.

18-річний футболіст виступатиме за Полісся U-21.

Наразі новачок "вовків" вирушив у розташування збірної Гани U-20, де зіграє у відбіркових матчах Кубку африканських націй.

Напередодні повідомлялося, що Полісся узгодило трансфер лівого вінгера Комо та збірної Іраку Алі Джасіма.

Нагадаємо, житомирське Полісся виступатиме у Лізі конференцій. У межах другого кваліфікаційного раунду команда Руслана Ротаня зустрінеться з данським Копенгагеном. Поєдинки відбудуться 23 та 30 липня.

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