Полісся підписало контракт з хавбеком молодіжної збірної Гани

Полісся оголосило про підписання ганського опорного півзахисника Аборгі Вінса.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

Сторони уклали контракт терміном на 3 роки з опцією продовження ще на сезон.

18-річний футболіст виступатиме за Полісся U-21.

Наразі новачок "вовків" вирушив у розташування збірної Гани U-20, де зіграє у відбіркових матчах Кубку африканських націй.

Напередодні повідомлялося, що Полісся узгодило трансфер лівого вінгера Комо та збірної Іраку Алі Джасіма.

Нагадаємо, житомирське Полісся виступатиме у Лізі конференцій. У межах другого кваліфікаційного раунду команда Руслана Ротаня зустрінеться з данським Копенгагеном. Поєдинки відбудуться 23 та 30 липня.