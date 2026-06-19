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Філіппов: Копенгаген? Ми розраховували трошки на інше

Олег Дідух — 19 червня 2026, 15:45
Філіппов: Копенгаген? Ми розраховували трошки на інше
Олександр Філіппов
ФК Полісся

Нападник Полісся Олександр Філіппов поділився враженнями від жеребкування 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій, де його команда зіграє з Копенгагеном.

Слова форварда наводить Спорт Експрес.

"Звичайно, ми розраховували трошки на інше. Розуміємо, що Копенгаген – команда більш досвідчена. Але в нас буде час пройти збори і більш детально підготуватися до суперника. Будемо грати у свій футбол, не відходячи від принципів. Загальний результат дасть відповідь, як ми з цим впоралися.

Нам потрібно буде добре зіграти як команда, бути компактними, вірити один в одного і прислухатися до тренера. Буде важливо добре розібрати суперника і виходити на поле готовими на 100%. За останній рік Полісся суттєво змінилося. Всі зрозуміли принципи тренерського штабу. Команда стала більш досвідченою. У футбольному плані все буде на гарному рівні. Головне добре пройти збори і вірити в свої сили", – заявив Філіппов.

Нагадаємо, матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня. Домашній матч Полісся проведе у Кошице.

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