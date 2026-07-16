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Визначився транслятор матчів Полісся проти Копенгагена у кваліфікації Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 16 липня 2026, 19:32
Визначився транслятор матчів Полісся проти Копенгагена у кваліфікації Ліги конференцій
УЄФА

Визначився транслятор матчів 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між Поліссям та Копенгагеном. Так, в Україні обидва поєдинки наживо покаже медіасервіс MEGOGO.

Переглянути поєдинки за участі житомирців можна на ОТТ-платформі в межах передплати "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція також буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Першу зустріч прокоментують Вадим Скічко і Вадим Шевякін. О 20:00 розпочнеться аналітична студія MEGOGO, де до ведучого Віталія Кравченка приєднаються експерти: ексгравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко, та футбольний оглядач, спортивний журналіст і коментатор Дмитро Шпірко.

Перший поєдинок, який буде номінально домашнім для "вовків", відбудеться 23 червня о 21:00. Матч-відповідь запланований на 30 червня, початок о 20:00 (за київським часом). 

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