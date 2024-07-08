Полісся узгодило з Дніпром-1 трансфер Сарапія
Центральний захисник Дніпро-1 Едуард Сарапій влітку перейде у житомирське Полісся.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Клуби досягли принципової домовленості щодо трансферу 25-річного оборонця, який повинний замінити у складі "вовків" травмованого Данила Бескоровайного.
Напередодні житомирський клуб підсилився боснійським нападником Адміром Брістрічем та грузинським захисником Георгі Майсурадзе. А раніше підписав бразильця Жоао Віалле.
Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Полісся перемогло Шахтар й отримало право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.
Після завершення сезону Імад Ашур став новим головним тренером "вовків" замість Сергія Шищенка. Раніше він працював наставником Дніпра U-19.