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Черговий трансфер Полісся: житомирський клуб презентував Брістріча

Микола Дендак — 30 червня, 19:38
Черговий трансфер Полісся: житомирський клуб презентував Брістріча

21-річний боснійський нападник Олімпії Любляна Адмір Брістріч виступатиме в оренді у житомирському Поліссі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що між командами укладена орендна угода терміном на 1 рік з можливістю викупу гравця.

У сезоні-2023/24 форвард зіграв 35 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Полісся перемогло Шахтар й отримало право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.
Після завершення сезону Імад Ашур став новим головним тренером "вовків" замість Сергія Шищенка. Раніше він працював наставником Дніпра U-19.

Напередодні житомирський клуб підсилився грузинським захисником Георгі Майсурадзе. А раніше Полісся підписало бразильця Жоао Віалле.

Нагадаємо, що ще один літній новачок "вовків" Данило Бескоровайний вибув на тривалий строк через травму хрестоподібної зв’язки коліна.

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