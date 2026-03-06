Саленко спрогнозував результат центрального матчу 19 туру УПЛ Полісся – Динамо

Колишній футболіст київського Динамо Олег Саленко висловився про центральний матч 19 туру УПЛ-2025/26, у якому житомирське Полісся прийме київське Динамо.

Його слова наводить Український футбол.

Ексфорвард "біло-синіх" зізнався, що у цьому протистоянні підтримуватиме рідну команду, але прогнозує нічию.

"Як динамівець, я, звісно, вболіваю за Динамо і хочу їхньої перемоги. Але з огляду на поточну ситуацію, цілком можливо, що буде нічия. Причому нічия результативна – з голами", – заявив Саленко.

Поєдинок Полісся – Динамо відбудеться у неділю, 8 березня. Стартовий свисток пролунає – о 18:00 (за Києвом).

Це буде зустріч команд, які йдуть поруч у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня з 36 балами замикають трійку лідерів, тоді як кияни з 32 очками йдуть четвертими. Якщо колектив Ігоря Костюка здобуде виїзну перемогу, то зможе впритул наблизитись до зграї "вовків".

У минулому турі УПЛ житомирський клуб обіграв ЛНЗ 3:1, а Динамо вдома розгромило Епіцентр 4:0. Полісся підійде до очної зустрічі більш свіжими, адже динамівці посеред тижня (3 березня) вибили Інгулець із чвертьфіналу Кубку України (2:0).

Нагадаємо, що лідером сезону української першості-2025/26 є донецький Шахтар (41 пункт), який випередив у минулому турі черкаський ЛНЗ (38 очок).