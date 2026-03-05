Орендований у Динамо легіонер влітку підпише повноцінний контракт з бразильським клубом

Вінгер київського Динамо Вітіньо, який на правах оренди виступає за Інтернасьональ, підпише повноцінний контракт з бразильським клубом.

За інформацією Revista Colorada, сторони домовилися щодо підписання угоди до 2028 року.

Зазначимо, що угода з "червоними", як і контракт з Динамо, спливають у гравця після завершення сезону 2025/26.

Про підписання попереднього контракту буде оголошено найближчими днями, а набуде він чинності на початку липня, коли вінгер отримає статус вільного агента.

Орієнтовна вартість футболіста становить 5 мільйонів євро. У липні минулого року гравець та клуб підписали нову орендну угоду до до літа 2026 року.