Стало відомо, де Полісся проводитиме домашні матчі єврокубків

Житомирське Полісся прийматиме домашні матчі єврокубків на міському стадіоні імені Пьотра Вєчорека в польському Глівіце.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що між представниками української команди, польського Пяст та стадіону було підписано угоду про співпрацю.

"Радий повідомити, що офіційно ми домовились з представниками польської сторони та будемо грати матчі єврокубків на міському стадіоні імені Пьотра Вєчорека в Глівіце. Ця арена відома своєю гостинністю та чудовою атмосферою. Ми впевнені, що її інфраструктура та комфорт допоможуть нашій команді в дебютному єврокубковому сезоні. Ми вдячні представникам Пясту за можливість грати на цій арені, та хочемо подякувати за прийом — перші враження в нас відмінні. Закликаємо як українських, так і польських вболівальників прийти та підтримати Полісся на матчах в Глівіце", — заявив гендиректор Полісся Володимир Загурський.

Нагадаємо, Полісся вперше у своїй історії зіграє в єврокубках. За підсумками сезону-2023/24 вони пробилися у другу стадію кваліфікації Ліги конференцій, де їхнім суперником буде словенська Олімпія.

Нещодавно стало відомо, що клуб підсилився колишнім центрбеком Кривбаса Данилом Безкоровайним та форвардом Дніпра-1 Олексієм Гуцуляком.