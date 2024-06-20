Бескоровайний став гравцем Полісся

Колишній центрбек Кривбаса Данило Бескоровайний став гравцем житомирського Полісся.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Зазначається, що вартість трансферу обійшлась команді в 600 тисяч євро. У нинішньому сезоні Данило Бескоровайний провів за Кривбас 24 матчі, у яких забив 3 голи.

Нагадаємо, нещодавно Полісся оголосило про трансфер нападника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка. Напередодні, житомирський клуб відпустив Василя Кравця, який провів у команді лише три місяці.