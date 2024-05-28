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Полісся обрало стадіон, де буде грати матчі єврокубків

Олександр Булава — 28 травня, 19:05
Полісся обрало стадіон, де буде грати матчі єврокубків

Полісся домашні матчі єврокубкові матчі сезону-2024/25 буде грати в польському Плоцьку.

Про це повідомив генеральний директор Володимир Загурський у коментарі Суспільне Спорт.

"Збори проведемо на власній базі. Не плануємо виїжджати за кордон, а дочекаємося жеребкування суперників 19 червня у Лізі конференцій.

Після того, як відбудеться жеребкування, зрозуміємо, де ми стартуємо номінально у домашньому матчі", — сказав Загурський.

Полісся вперше у своїй історії зіграє в єврокубках.

Нагадаємо, після завершення сезону керівництво житомирського клубу вирішило змінити головного тренера.

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