Полісся обрало стадіон, де буде грати матчі єврокубків
Полісся домашні матчі єврокубкові матчі сезону-2024/25 буде грати в польському Плоцьку.
Про це повідомив генеральний директор Володимир Загурський у коментарі Суспільне Спорт.
"Збори проведемо на власній базі. Не плануємо виїжджати за кордон, а дочекаємося жеребкування суперників 19 червня у Лізі конференцій.
Після того, як відбудеться жеребкування, зрозуміємо, де ми стартуємо номінально у домашньому матчі", — сказав Загурський.
Полісся вперше у своїй історії зіграє в єврокубках.
Нагадаємо, після завершення сезону керівництво житомирського клубу вирішило змінити головного тренера.