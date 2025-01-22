Поліція затримала підлітка, який погрожував дружині Гаверца

За підозрою у розсиланні погроз та "шкідних повідомлень" поліція Лондона затримала 17-річного хлопця з Сент-Олбанса.

Про це повідомляє BBC.

Хлопця випустили з відділку поліцію під заставу на час слідства.

Нагадаємо, після матчу проти Манчестер Юнайтед, Софія Гаверц поскаржилась на погрози ще ненародженій дитині, які вона отримала у соціальних мережах.

В тому поєдинку німецький футболіст не зміг реалізувати кілька небезпечних моментів та не забив післяматчевий пенальті.

Таку поведінку вболівальника вимушений був коментувати навіть головний тренер "канонірів" Мікель Артета, який заявив про неприпустимість прояву такої "футбольної пристрасті".

Раніше повідомлялось, що зіркового футболіста АПЛ заарештували прямо на тренуванні за підозрою у зґвалтуванні.