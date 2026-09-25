Збірна Німеччини втратила двох гравців основи через травми

Одразу дві зірки збірної Німеччини достроково покинули табір Бундестіму після матчу Ліги націй проти Нідерландів (нічия 1:1).

Про це повідомляє Bayern & Germany.

За їхньою інформацією, йдеться про Джамала Мусіалу та Кая Гаверца. Обидва у матчі проти Нідерландів отримали травми та повернутися до розташувань своїх клубів, Баварії та Арсенала відповідно. Мусіала буде змушений пропустити 3-4 тижні.

Замість атакувальних хавбеків Баварії та Арсенала до табору збірної доєдналися Флоріан Віртц із Ліверпуля та Джонатан Буркхардт із франкфуртського Айнтрахта. Вони потраплять до заявки на матч Ліги націй проти Греції (27 вересня), хоча за початковим планом повинні були приєднатися до команди лише після нього.

Нагадаємо, новий головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп на 4 матчі Ліги націй у поточній міжнародній паузі викликав два різних склади.