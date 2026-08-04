Нападник Арсенала розкрив чемпіонські цілі "канонірів" на новий сезон-2026/27

Нападник Арсенала Кай Гаверц розповів про високі чемпіонські цілі лондонського клубу на новий сезон-2026/27.

Його слова наводить ESPN.

За його словами, "каноніри" прагнуть виграти усі трофеї, за які боротимуться.

"Ми хочемо виграти всі трофеї. Саме заради цього ми тут. Ми вже стали чемпіонами АПЛ, але можемо досягти набагато більшого. Нам потрібно вийти на ще вищий рівень, адже ми знаємо, наскільки довгим і складним є сезон, коли борешся в усіх турнірах. Цього року ми хочемо виступити ще краще й знову досягти успіху. Я вважаю, що ми можемо і повинні піти ще далі.

Особливо якщо подивитися, як посилюються інші команди, ми теж маємо піднятися на ще вищий рівень. Саме заради цього ми всі тут і тренуємося. Ми хочемо потужно розпочати сезон і знову досягти поставлених цілей", – сказав Гаверц.