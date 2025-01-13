Дружина Гаверца показала погрози ще не народженій дитині, отримані після вильоту Арсенала з Кубку Англії

Софія Гаверц, дружина гравця Арсенала Кая Гаверца, показала, які погрози вона отримала після того, як її чоловік з одноклубниками не змогли обіграти Манчестер Юнайтед у третьому раунді Кубку Англії.

Ці погрози вона продемонструвала у Stories в Instagram.

Опубліковані погрози стосувалися її дитини, яка ще не народилася – пара очікує на свого первістка.

В одному повідомленні було написано: "Я прийду до тебе додому і вб'ю твою дитину, я не жартую, просто зачекай". В іншому: "Сподіваюся, у тебе буде викидень".

Сама Софія прокоментувала це наступним чином:

"Я навіть не знаю, що сказати, але, будь ласка, хлопці, будьте більш поважними. Ми вище цього. Те, що хтось вважає нормальним писати щось подібне, мене шокує... Сподіваюся, вам соромно за себе".

Кай Гаверц став одним з антигероїв Арсенала у грі проти Манчестер Юнайтед.

Німець не скористався кількома небезпечними моментами з близької відстані, а також став єдиним, хто не реалізував пенальті у післяматчевій серії.

У підсумку "червоні дияволи", які з 61 хвилини грали у меншості, пройли до наступного раунду, де зустрінуться з командою, яку очолює їхній колишній гравець.