Тоттенгем домучив клуб з 5-го дивізіону, Халл по пенальті програв Донкастеру в Кубку Англії
У неділю, 12 січня, сімома матчами продовжився розіграш Кубку Англії з футболу.
Так, у першому слоті ігрового дня Халл Сіті у серії пенальті програв Донкастеру, а Тоттенгем з рахунком 3:0 переграв скромний Темворт, який представляє 5-й дивізіон Англії.
Сьогодні відбудуться ще 5 матчів, головним з яких стане поєдинок Арсенала з Манчестер Юнайтед.
Кубок Англії з футболу сезону-2024/25
1/32 фіналу, 12 січня
Халл Сіті – Донкастер Роверс 1:1 (4:5 по пен)
Темворт – Тоттенгем 0:3 (0:0)
- Арсенал – Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл – Бромлі
- Іпсвіч Таун – Брістоль
- Крістал Пелес – Стокпорт
- Саутгемптон – Свонсі
У суботу, 11 січня, у межах 1/32 фіналу Кубку Англії відбулося 16 матчів за участі команд з різних англійських дивізіонів.