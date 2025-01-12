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Тоттенгем домучив клуб з 5-го дивізіону, Халл по пенальті програв Донкастеру в Кубку Англії

Олексій Мурзак — 12 січня 2025, 17:19
Тоттенгем домучив клуб з 5-го дивізіону, Халл по пенальті програв Донкастеру в Кубку Англії

У неділю, 12 січня, сімома матчами продовжився розіграш Кубку Англії з футболу.

Так, у першому слоті ігрового дня Халл Сіті у серії пенальті програв Донкастеру, а Тоттенгем з рахунком 3:0 переграв скромний Темворт, який представляє 5-й дивізіон Англії.

Сьогодні відбудуться ще 5 матчів, головним з яких стане поєдинок Арсенала з Манчестер Юнайтед.

Кубок Англії з футболу сезону-2024/25
1/32 фіналу, 12 січня

Халл Сіті – Донкастер Роверс 1:1 (4:5 по пен)

Темворт – Тоттенгем 0:3 (0:0)

  • Арсенал – Манчестер Юнайтед
  • Ньюкасл – Бромлі
  • Іпсвіч Таун – Брістоль
  • Крістал Пелес – Стокпорт
  • Саутгемптон – Свонсі

У суботу, 11 січня, у межах 1/32 фіналу Кубку Англії відбулося 16 матчів за участі команд з різних англійських дивізіонів.

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