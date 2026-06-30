Мені бракує слів: Гаверц прокоментував виліт збірної Німеччини з ЧС-2026

Нападник збірної Німеччини та лондонського Арсенала Кай Гаверц після вильоту з чемпіонату світу-2026 сказав, що у нього немає слів, які могли б описати його емоційний стан.

Його цитує пресслужба ФІФА.

"Мені бракує слів. Це мій другий чемпіонат світу, і обидва рази все закінчилося нічим. Все, що я можу зробити, – це вибачитися.

Я вважаю, що на останніх турнірах ми грали непогано, але завжди чогось не вистачало. І сьогодні було так само. Нам треба критично поглянути на себе, особливо гравцям, а тренера я з цього не виняток".

Нагадаємо, що Парагвай сенсаційно переграв Німеччину в серії пенальті 1:1 (3:4 по пен.) та вийшов до 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю.

Найкращим гравцем зустрічі став воротар збірної Парагваю Орландо Хіль, який відбив два 11-метрових в серії.

Наступним суперником для "Альбіррохи" на світовій першості стане переможець пари Франція – Швеція, який визначиться першого липня (00:00 за київським часом).