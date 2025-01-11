Скандал в АПЛ: зіркового футболіста заарештували прямо на тренуванні через секс-відео

Англійська Прем'єр-ліга знову опинилася в епіцентрі скандалу. За повідомленням The Sun, молодого футболіста у віці 20+ років заарештували прямо на тренувальному полі його клубу через звинувачення у створенні секс-відео без згоди партнерки.

Інцидент стався об 11:00 ранку в п'ятницю, коли двоє поліцейських зайшли на поле під час тренування. Свідки повідомляють, що гравці команди були шоковані і спершу подумали, що це розіграш. Проте все виявилося серйозним.

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Постраждала жінка заявила, що футболіст таємно знімав їхню інтимну зустріч, попри її прохання не робити цього. Вона також відмовилася від пропозиції зняти секс-відео та брати участь у тріо.

"Я почувалася приниженою та зґвалтованою, коли він вигнав мене з дому одразу після інтиму," – розповіла жінка своїм друзям.

Поліція підтвердила факт арешту. У них були підстави підозрювати футболіста у вуайєризмі – таємному спостереженні та записі без згоди іншої особи.

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Два телефони були вилучені та перевірені на наявність відеоматеріалів. Після допиту, який тривав шість годин, футболіста відпустили без подальших звинувачень через недостатність доказів. Поліція вирішила не вживати жодних подальших дій через брак доказів.

Неназваний гравець повернувся до тренувань і, за словами джерел, може вийти на поле вже в найближчому матчі Кубка Англії цього вікенду.